Migranti, Oim: «Nel 2019 sono morte 1.283 persone nel Mediterraneo» (Di sabato 4 gennaio 2020) sono 1.283 i Migranti morti nel 2019 durante le traversate del Mediterraneo per raggiungere via mare l'Europa, numero che fa così salire a 19.164 le vittime a partire dal 2014. Il dato è stato reso noto dall'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. L'Oim ha anche evidenziato come nell'anno appena concluso i Migranti giunti in Europa via mare siano stati 110.669, ossia il 5% in meno rispetto al 2018. Tra le tratte più pericolose e in cui si sono registrati il maggior numero di decessi vi è quella tra Libia e Italia, sul cui percorso ha perso la vita un migrante su 33. Un rapporto tra numero di morti e numero di Migranti in flessione, che nel 2018 era di uno su 35, mentre nel 2017 era di uno su 51 Migranti.

