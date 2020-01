Mibact, 44 città in corso per la capitale italiana della cultura (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dopo Matera europea, le città italiane tornano a concorrere per l’ambito premio di capitale italiana della cultura nel 2021. La notizia arriva direttamente dal Mibact, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Sono 44 le città che si sono candidate al titolo di capitale italiana della cultura 2021, spiccano … L'articolo Mibact, 44 città in corso per la capitale italiana della cultura proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

_MiBACT : Sono 44 le città italiane candidate al titolo di 'Capitale Italiana della Cultura 2021'. Istituito dal Ministro… - TuttoQuaNews : RT @Primaonline: Mibact, ecco le le 44 città candidate a Capitale Italiana Cultura 2021 - giuliog : RT @Primaonline: Mibact, ecco le le 44 città candidate a Capitale Italiana Cultura 2021 -