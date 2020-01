“Mi vuoi sposare?”. All together now: la proposta in diretta tv (Di venerdì 3 gennaio 2020) Auguri e figli maschi, si dice in questi casi. Ma di cosa stiamo parlando? Del super finale di All together Now, andato in onda su Canale 5. La seconda edizione dello show condotto da Michelle Hunziker si è chiusa con il trionfo di Sonia Mosca e con un’esplosione di talento e di energia; è stata una bellissima puntata che ci ha regalato emozioni e che in alcuni frangenti ci ha anche commosso. Facciamo riferimento in questo caso non tanto alla bellissima vittoria di Sonia o all’esibizione di Federico Martello quanto al fatto che Vittorio ha chiesto alla sua Stefania Seimur di sposarlo. “Io – queste le parole del tenore a Stefania dopo aver finito di cantare – non sono perfetto, sono pieno di difetti ma… quando avevo sete tu mi hai dissetato… Ho voluto una casa e tu mi hai dato amore, quindi io oggi sono qui di fronte a tutte le persone che amo… Mi vuoi sposare?”. L’ex coach di Amici di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

