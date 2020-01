Meteo, ritorna il freddo polare: nel weekend possibili temporali (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il breve anticiclone subtropicale sta per andare via. In arrivo un nuovo freddo polare, che secondo il Meteo, porterà dei temporali nel weekend L’Italia in queste ore sta vivendo una fase di passaggio dal punto di vista Meteorologico. Infatti, mentre l’anticiclone subtricale si appresta ad andare via, è pronto ad arrivare un nuovo freddo. A … L'articolo Meteo, ritorna il freddo polare: nel weekend possibili temporali proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Giacinto_Bruno : Previsioni meteo per martedì 31 dicembre. Ritorna l'anticiclone delle Azzorre - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Meteo sino 4 Gennaio: ARIA POLARE, ma l'Alta Africa ritorna - -