Meteo, il beltempo ha le ore contante: irruzione polare in arrivo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Alta pressione superstar ma dalla Befana ci aspetta un’irruzione polare. L’anticiclone che ha conquistato l’Italia portando bel tempo, gelate notturne e locali nebbie in Pianura Padana – merito dell’alta pressione – subirà un attacco dal Polo Nord da domenica 5 e nel giorno della Befana, fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’. “L’anticiclone tutt’ora presente sull’Italia trova il suo centro motore a sud della Spagna, dove risulta decisamente più forte e meno vulnerabile alle insidie umide atlantiche. Sul nostro Paese, invece, i valori di pressione sono meno elevati” e “ne approfittano subito deboli infiltrazione d’aria più umida”. Tutto ciò si traduce in “maggior presenza di nubi” dalle prossime ore, “soprattutto sulle Regioni del Nord-ovest e su alcuni tratti del Centro. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

