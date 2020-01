Meteo Gennaio, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: ancora alta pressione dominante, ma attenzione al Centro-Sud (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dal punto di vista Meteorologico, il 2020 è iniziato all’insegna dell’alta pressione per l’Italia, mentre per il 5-6 Gennaio si prepara un’irruzione fredda per il Centro-Sud. Nella prossima settimana, l’anticiclone continuerà a dominare la scena nel nostro Paese, per poi indebolirsi leggermente nella settimana successiva. Ecco la tendenza dal 6 Gennaio al 2 febbraio delineata dal servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. 06 – 12 Gennaio 2020 Un deciso regime anticiclonico si presenta nella settimana della Befana, ma con una potente curvatura ciclonica sul basso adriatico e sullo Ionio, accompagnata da un flusso moderatamente attivo al traverso della nostra Penisola. I valori di precipitazione risulteranno molto al di sotto della media climatologica su tutto il Paese; riguardo al campo termico esso si manterrà al di sopra del quadro di riferimento al Nord, inferiori alle ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

