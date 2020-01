Mercato Lecce, obiettivo centrocampista. Tutti gli obiettivi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Mercato Lecce, Liverani vuole un centrocampista dalla società. Il d.s. Meluso tiene d’occhio Bourabia del Sassuolo e Barak dell’Udinese Il Lecce si appresta a iniziare il proprio Mercato con un obiettivo ben delineato. La squadra di Liverani è alla ricerca di un centrocampista che possa dare qualità alla rosa per cercare la difficile salvezza. Gianluca Di Marzio fa il punto sulle possibili trattative dei pugliesi. Il d.s. Meluso ha bussato alle porta del Sassuolo per Mehdi Bourabia. Al contempo, un altro profilo d’attualità, è quello di Barak dell’Udinese. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

sportli26181512 : Lecce, occhi su Bourabia e Mazzitelli: I salentini di Liverani non si precludono la pista che porta a Saponara, in… - Noovyis : (Liguori: “Il Lecce è stato costruito per salvarsi all’ultimo. Mercato? Farias incedibile, credo in Babacar”) Play… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Il Lecce punta un difensore del Toro -