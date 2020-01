Mercato Juventus, pericolo Premier League: offerta monstre per Demiral (Di venerdì 3 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus ha piazzato il primo super colpo di questo calcioMercato di gennaio. Dejan Kulusevski vestirà bianconero, anche se solo a partire dalla prossima estate. Fabio Paratici dovrà occuparsi soprattutto di sfoltire la rosa, magari provando a cogliere qualche occasione importante. Intanto la Juve sta scoprendo anche Merih Demiral, che dopo un inizio deludente in cui non è stato praticamente mai preso in considerazione ha guadagnato posizioni. Il turco resta dietro a Bonucci e de Ligt, oltre al pericolo del rientro di Chiellini nei prossimi mesi. L’ex Sassuolo ha giocato 3 partite in campionato, tanto è bastato per attirare le attenzioni di molti importanti club europei. Mercato Juventus, offerta da 50 milioni per Demiral Come riporta ‘Fotomac’, anche Atletico Madrid, Schalke 04 e soprattutto Arsenal hanno messo gli occhi su di lui. Una vera ... Leggi la notizia su juvedipendenza

SkySport : ? #UltimOra di mercato ?? #Juventus, mani su Dejan #Kulusevski #SkySport #SkyCalciomercato - Gazzetta_it : .@kingarturo23, clamorosa mossa a sorpresa: #denuncia il @FCBarcelona per premi non pagati! #mercato - EuropaCalcio : #Juventus agente #Kulusevski: 'C'erano altre squadre, ma ha scelto i bianconeri' -