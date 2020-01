Mercato Brescia, il nuovo rinforzo per Corini arriva dalla Finlandia (Di venerdì 3 gennaio 2020) Mercato Brescia, ecco il primo rinforzo per Corini. arriva direttamente dalla Finlandia e gioca in Svezia: Simon Skrabb Il Brescia è pronto ad accogliere il primo rinforzo per questo Mercato. Cellino lavora per dare a Corini una rosa competitiva al massimo per lottare fino all’ultima giornata per una complicata salvezza. Gianluca Di Marzio fa sapere che è in arrivo Simon Skrabb, giocatore finlandese classe 1995. Il centrocampista, attualmente, milita in Svezia nell’IFK Norrköping. Presto può iniziare la sua nuova avventura in Italia. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

