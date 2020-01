Mercato Atalanta, gli orobici guardano in Belgio. Ecco l’ultimo nome (Di venerdì 3 gennaio 2020) Mercato Atalanta, Gasperini e la dirigenza guardano al Belgio per il rinforzo in difesa. Occhi su Elias Cobbaut dell’Anderlecht Potrebbe venire dal Belgio il nuovo rinforzo per l’Atalanta. Si tratta di Elias Cobbaut, laterale e/o centrale sinistro dell’Anderlecht, Under 21 belga con una presenza nella nazionale maggiore. La Gazzetta dello Sport scrive come il giocatore sia monitorato da tempo e individuato come vice Gosens, casella che rimarrà scoperta una volta che la partenza di Arana sarà ufficiale. Convincere il club belga non dovrebbe essere complicato per la dirigenza orobica. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

sportli26181512 : Bologna, in arrivo il doppio colpo Barrow-Ibanez: L'attaccante e il difensore lasceranno l'Atalanta: per il gambian… - clubdoria46 : L'Atalanta propone Ibanez, ma il prezzo... - ant9521 : RT @EnzoArlotta29: Suning ha scelto: tutto su Kulusevski. L'Inter lo vuole a gennaio, si tratta con Atalanta e Parma -