Meraviglie di Alberto Angela, il 4 gennaio la prima puntata: protagoniste le fontane di Roma (Di venerdì 3 gennaio 2020) Le fontane e i nasoni di Roma sono i protagonisti della prima puntata della terza edizione di "Meraviglie" di Alberto Angela, in onda su Rai 1 da sabato 4 gennaio. Un viaggio nella città "regina delle acque" dal fontanone del Gianicolo al Parco degli Acquedotti, passando per le caratteristiche fontanelle. Leggi la notizia su roma.fanpage

ScorpioAngel_ : Riparte la 3ª stagione di #Meraviglie Alberto Angela nella 1ª puntata c illustrerà le bellezze di Capri e Paestum - SpettacoliNEWS : Al via la terza edizione di 'Meraviglie - La Penisola dei tesori': con Alberto Angela da sabato 4 gennaio, in prima… - LanternaGenova : Il trailer delle prossime puntate di ' SuperquarkRai Meraviglie' condotto da @albertoangela che non potrete perdere… -