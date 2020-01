Mentre è in bici si avvicina un koala che sale sulla bici e beve l’acqua dalla sua borraccia (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un’esperienza bellissima e unica quella che ha vissuto una ciclista australiana, Anna Heusler che, Mentre era a bordo della sua bici ha visto che le si avvicinava un koala che è salito sula bici. Il koala era visibilmente assetato per il caldo esagerato e anomalo che sta colpendo l’Australia. Il koala che poi è stato soprannominato Lulu si è avvicinato ad Anna e ha bevuto dalla sua borraccia. La donna che a bordo della sua bici si stava dirigendo verso Adelaide, nel South Australia, è stata felicissima di aver vissuto questa esperienza. La donna ha raccontato la sua bella esperienza a a 7News: “Mi sono fermata sulla mia bici e mi è venuto vicino, abbastanza rapidamente per un koala, e Mentre gli davo da bere da tutte le nostre bottiglie d’acqua, è salito sulla mia bici”. E poi ha aggiunto: “Questo koala mi è corso incontro Mentre scendevo e si è arrampicato ... Leggi la notizia su baritalianews

