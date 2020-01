Meningite sul lago d’Iseo, l’esperto: “Non è un’emergenza, vaccino è soluzione per stare tranquilli” (Di venerdì 3 gennaio 2020) "Chi non viene contattato per la profilassi deve stare tranquillissimo. Se poi come protezione individuale uno si vuole vaccinare, non fa certo male. È una scelta personale per essere ancora più sereni". Dopo la morte per sepsi da meningococco di una donna di 48 anni a Predore - quarto caso e secondo decesso in poche settimane nella zona del lago d'Iseo - il professor Alberto Villani, responsabile di Pediatria Generale e Malattie Infettive dell'ospedale Bambin Gesù di Roma e presidente Sip, ha spiegato a Fanpage.it perché non si tratta di un'epidemia e assicurato che la popolazione della zona può stare tranquilla. "Chi è a rischio di contagio viene contattato dalle autorità, fa la terapia ed è protetto. Il nostro sistema sanitario nazionale in questo è esemplare e straordinario, non c'è nulla di simile al mondo". Leggi la notizia su milano.fanpage

fattoquotidiano : Bergamo, 48enne muore di meningite: è il 4° caso di infezione in meno di un mese nei paesi sul lago d’Iseo - Corriere : Meningite, gravissima un’altra donna. È psicosi sul Lago di Iseo - infoitsalute : Bergamo, 48enne muore di meningite: è il 4° caso di infezione in meno di un mese nei paesi sul lago… -