Meningite nel Bergamasco: morta la donna ricoverata a Brescia (Di venerdì 3 gennaio 2020) E’ deceduta la donna ricoverata da ieri agli Spedali Civili di Brescia per Meningite. La 48enne, madre di due figli, era di Predore, in provincia di Bergamo. Si tratta del quarto caso di Meningite in meno di un mese sul lago d’Iseo.L'articolo Meningite nel Bergamasco: morta la donna ricoverata a Brescia Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

