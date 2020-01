Meningite, muore donna nel Bresciano. Si cerca portatore sano (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una donna di 48 anni, residente a Predore, è morta questa mattina all'ospedale di Brescia a seguito di una infezione da Meningococco C. E siamo a quattro casi di contagio e due morti in meno di un mese sulla sponda bergamasca del lago di Iseo. Dopo la donna deceduta oggi a Brescia, si cerca a Villongo, paese dove si sono registrati tre casi e un decesso, un portatore sano di meningococco C. In questo senso Ats Bergamo e assessorato alla Sanita' di Regione Lombardia hanno disposto un'indagine a campione tra la popolazione e si effettueranno 200 prelievi su una popolazione di 7.000 persone. "Non siamo davanti ad un'emergenza. Non ci sono i numeri e abbiamo gli strumenti per prevenire", ha spiegato il direttore sanitario degli Spedali Civili di Brescia Camillo Rossi, che ha seguito i quattro casi.Mercoledi' scorso la donna 48enne ha accusato i primi sintomi, ieri il ricovero agli ... Leggi la notizia su ilfogliettone

