Meningite in Lombardia, direttore degli Spedali Civili di Brescia: “Non è emergenza, al lavoro per misure di prevenzione sul territorio” (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Non siamo davanti ad un’emergenza. Non ci sono i numeri e abbiamo gli strumenti per prevenire“. Lo ha dichiarato in un’intervista all’ANSA il direttore sanitario degli Spedali Civili di Brescia Camillo Rossi, che ha seguito i quattro casi, e due decessi, di Meningite nell’ultimo mese. Casi che hanno colpito persone, tre donne e un uomo, che vivevano nella stessa zona tra la provincia di Brescia e quella di Bergamo. “Se anche quest’ultimo episodio sarà dovuto a Meningococco di tipo C come sembra, i quattro casi saranno uguali, con un esordio della sepsi acutissimo e il coinvolgimento di molti organi“, spiega Rossi. Prima di Marzia Colosio, ad inizio dicembre era morta la 21enne Veronica Cadei, residente a Villongo (Bergamo) e nelle settimane successive erano stati ricoverati una ragazza di 16 anni ed un trentenne. ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

