‘Meglio una co**iona morta che…’: Nadia Toffa brutalmente offesa nonostante la morte [FOTO] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nadia Toffa di nuovo nel mirino degli haters Sono passati quasi cinque mesi da quel 13 agosto 2019 quando Nadia Toffa ha perso la vita a causa di un tumore aggressivo al cervello. Senza ombra di dubbio, oltre ad essere un’ottima professionista era anche un esempio per tutti coloro che come lei hanno lottato contro un brutto male. Sia in vita, ma anche ora che non c’è più, purtroppo la giornalista bresciana veniva criticata aspramente dai cosiddetti leoni da tastiera. Anche nelle ultime ore la compianta inviata e conduttrice de Le Iene Show ha ricevuto delle offese davvero vergognose. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. La pesante critica contro la giornalista bresciana Purtroppo la cattiveria dei detrattori non si ferma nemmeno di fronte alla morte. Infatti quest’ultimi continuano ad insultare Nadia Toffa attraverso i suoi canali social. Un atteggiamento ... Leggi la notizia su kontrokultura

