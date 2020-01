Matteo Renzi è diventato ricco: nel 2019 ha dichiarato quasi 800mila euro di reddito (Di venerdì 3 gennaio 2020) Matteo Renzi è diventato improvvisamente ricco. Almeno così si direbbe leggendo le sue ultime dichiarazioni dei redditi depositate in Parlamento e pubblicate anche online. L’imponibile dichiarato nel 2019 dall’ex premier, segretario PD e oggi leader di Italia Viva, ammonta infatti a quasi 800mila euro. Un bel balzo in avanti per Renzi, se consideriamo che per l’anno d’imposta precedente aveva dichiarato solo 29mila 315 euro. Renzi è diventato ricco? Ha venduto casa e partecipazione societaria Il leader di Italia Viva, diventato senatore alle ultime politiche del marzo 2018, ha guadagnato 796mila 281 euro, rispetto alle 29mila 315 euro percepite l’anno d’imposta precedente. Oltre 700mila euro in più nel portafoglio in un anno. Renzi ha firmato la sua ‘dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale’ l’8 dicembre ... Leggi la notizia su urbanpost

