MasterChef Italia: al via la nuova serie di sfide e tensioni tra i fornelli (Di venerdì 3 gennaio 2020) sfide, tensioni, pressioni, ma anche grinta, determinazione e voglia di realizzare un sogno: l’ultimo scoglio delle selezioni di MasterChef Italia è stato durissimo per tutti gli aspiranti chef ma alla fine i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno scelto i 20 migliori formando così la Masterclass di questa edizione. Alexandro, Andrea, Annamaria, Antonio, Davide, Domenico, Fabio, Francesca, Giada, Gianna, Giulia, Luciano, Maria Assunta, Maria Teresa, Marisa, Milenys, Nicolò, Nunzia, Rossella e Vincenzo: eccoli, i nomi dei 20 aspiranti chef che si daranno battaglia nelle cucine del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy per conquistare il titolo di nono MasterChef Italiano. La sfida finale delle selezioni – nell’appuntamento di ieri sera, su Sky Uno – ha visto i concorrenti anche alle prese con la regina della tavola, ... Leggi la notizia su domanipress

