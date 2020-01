Masterchef Italia 9: concorrente ruba la pasta sfoglia e i social si scatenano (Di venerdì 3 gennaio 2020) Masterchef Italia 9 conclude la sua terza puntata con una ribellione da parte dei social nei confronti di una delle concorrenti. Ma cosa è accaduto? La terza puntata di Masterchef Italia 9, ha introdotto per la prima volta lo skill test. Di cosa si tratta? Gli aspiranti chef devono superare una serie di prove dove, mano a mano, i più bravi riescono a salvarsi e a tornare in balconata. La terza sfida ha visto come prova la realizzazione della tarte tatin, un dolce tipico francese. Il giudice incaricato di valutare i piatti era Igino Massari, eletto miglior pasticcere del mondo. La prova prevedeva non solo che i concorrenti preparassero il dolce, ma che mettessero la pasta sfoglia in abbattitore con il proprio nome sopra. Il giallo di Masterchef Italia 9 scoppia in questo momento. Giada, infatti, dimentica di mettere il proprio nome sul panetto e Maria Assunta, che invece lo ... Leggi la notizia su trendit

