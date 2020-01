Masterchef, Iginio Massari manda in crisi i concorrenti con la tarte tatin. I social si scatenano contro Maria Assunta: “Hai rubato la sfoglia” (Di venerdì 3 gennaio 2020) È appena ripartito Masterchef Italia ed è già dramma: tra le novità del nel popolare cooking show quest’anno c’è infatti lo skill test, una serie di prove di abilità a sorpresa che gli aspiranti chef devono superare per conquistare un “posto sicuro” nella balconata. La terza sfida si è consumata sotto l’occhio vigile di Iginio Massari, eletto miglior pasticciere del mondo, che affianca i tre giudici del programma, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Il banco di prova della terza puntata è stata la tarte tatin, il celebre dolce francese “capovolto” con le mele caramellate. GRAZIE MAESTRO per averci allietato con la sua DOLCISSIMA presenza! ????????????@IginioMassari #MasterchefIt pic.twitter.com/JzrNpafadw — Masterchef Italia (@Masterchef it) January 2, 2020 Ma è stata la base di pasta sfoglia la pietra dello scandalo: ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

