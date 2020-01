Massimo Ripepi: il consigliere di Fratelli d’Italia e la giornalista “figlia di Satana” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Massimo Ripepi è un consigliere comunale di Reggio Calabria iscritto al gruppo di Fratelli d’Italia oltre che pastore e guida spirituale di Pace, un movimento cristiano fondato da un altro reggino, Gilberto Perri (autoproclamatosi “apostolo”) e da lui ereditato. Ma è stato anche condannato con decreto penale per diffamazione nei confronti di una giornalista, Caterina Tripodi, per averla definita “Satana”, “figlia di Satana”, “Jezabel”, “Killer di anime”. Al decreto penale Ripepi si è opposto. Massimo Ripepi: il consigliere di Fratelli d’Italia e la giornalista “figlia di Satana” Ma quando sul Quotidiano del Sud sono stati ricordati anche i suoi inciampi legali, dall’ammonimento orale per stalking ai danni di un’ex adepta ad un processo per diffamazione scaturito dall’opposizione ad un decreto penale di ... Leggi la notizia su nextquotidiano

