Marzia Colosi muore: “Visite mediche per tutti quelli che l’hanno contattata” (Di venerdì 3 gennaio 2020) muore a 48 anni Marzia Colosio, ricoverata per meningite agli Spedali Civili di Brescia. Si tratta del quarto caso di meningite nel territorio del lago di Iseo. Marzia Colosio, 48 anni, moglie e madre di due figli, non ce l’ha fatta. È morta questa mattina agli Spedali Civili di Brescia, dove era ricoverata da ieri per … L'articolo Marzia Colosi muore: “Visite mediche per tutti quelli che l’hanno contattata” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

