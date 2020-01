Marocco, giornalista rischia un anno per aver criticato una sentenza (Di venerdì 3 gennaio 2020) Omar Radi, 33 anni, giornalista e attivista marocchino, è agli arresti dal 26 dicembre nella città di Casablanca a causa di un tweet pubblicato ad aprile. Nel tweet, Radi aveva criticato la sentenza del processo contro i dirigenti del movimento di protesta “Hirak el-Rif”, attivo soprattutto nel nord del Marocco tra il 2016 e il 2017. Erano stati condannati 56 imputati, tra cui il leader del movimento Nessir Zefzafi, al quale – insieme a Nabil Ahamjik, Ouassim Boustati e Samir Ighid – (...) - Attualità / Giornalismo, Censura, , Marocco, Libertà di stampa Leggi la notizia su feedproxy.google

