Marica Pellegrinelli sola in vacanza | Mistero su Charley Vezza (Di venerdì 3 gennaio 2020) I fan continuano a seguire con grande interesse gli sviluppi tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: molti vorrebbero un ricongiungimento, altri no. Ma la curiosità soprattutto su di lei resta altissima. Il Capodanno di Marica Lui alle Maldive, non in dolce compagnia come alcuni sostenevano ma con la figlia Aurora e il suo fidanzato Goffredo, … L'articolo Marica Pellegrinelli sola in vacanza Mistero su Charley Vezza proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

