Maria De Filippi vince un’importante sfida: battute Mara Venier e Belen (Di venerdì 3 gennaio 2020) Mara Venier e Belen Rodriguez battute da Maria De Filippi: “E’ lei la diva dell’anno!” E’ finito da poco il 2019, ed è tempo di bilanci. E come da tradizione il magazine Diva e Donna, con la collaborazione dell’istituto di ricerca EuroMedia Research, ha fatto un sondaggio su chi è stata ‘La diva dell’anno appena terminato’. In questo sondaggio sono state prese in considerazione non solo le donne del mondo dello spettacolo e della Tv, ma anche della politica, della società, del costume, ecc…E a risultare la donna più amata e stimata dagli italiani che hanno partecipato a questo sondaggio è stata nientepopodimeno che Maria De Filippi, la quale ha ottenuto un 18.2%. La conduttrice di Uomini e Donne ha quindi avuto la meglio su altre importanti e illustre colleghe come Mara Venier e Belen Rodriguez, che si sono dovute accontentare ... Leggi la notizia su lanostratv

zazoomnews : Elodie a Sanremo 2020, da Amici di Maria De Filippi al Festival del 2017 - tvblogit : Elodie a Sanremo 2020, da Amici di Maria De Filippi al Festival del 2017 - SerieTvserie : Elodie a Sanremo 2020, da Amici di Maria De Filippi al Festival del 2017 -