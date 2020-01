Maratona The Young Pope su Sky Atlantic il 3 gennaio, un ripasso della serie in attesa di The New Pope (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lenny Belardo, con il suo carattere controverso e poco incline a farsi manovrare, ci aveva conquistato con The Young Pope, miniserie di Paolo Sorrentino trasmessa su Sky Atlantic nel 2016. Jude Law veste i panni del giovane cardinale, inaspettatamente eletto pontefice col nome di Pio XIII. Un uomo dal carattere mite e dallo scarso peso politico in cui la Chiesa vede una pedina facilmente manipolabile. In realtà, Lenny dimostrerà di avere una personalità machiavellica e ambiziosa. Abbandonato in orfanotrofio in giovane età, Lenny è costantemente tormentato da tale episodio, che si manifesta nel suo complicato rapporto con la fede e con Dio stesso. In attesa di rivederlo nel sequel The New Pope, Jude Law torna nel ruolo di Pio XIII con la Maratona di The Young Pope. Il 3 gennaio, a partire dalle 13:30, Sky Atlantic ripropone tutti i dieci episodi che compongono la prima stagione. La ... Leggi la notizia su optimaitalia

