Mara Venier irriconoscibile: beccata con bigodini e infradito al centro [FOTO] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Siamo abituati a vederla impeccabile, capelli sempre in piega, make up perfetto e outfit di grande stile; ma in questi scatti vi mostriamo una Mara davvero inedita che ha lasciato il fan senza parole… In centro con bigodini e infradito Che sia sempre una donna bellissima e luminosa è fuori di dubbio, ha sorpreso tutti, però, quando si è presentata in giro per il centro di Roma con un look spartano che le appartiene poco. bigodini tra i capelli, occhiali da sole, felpa e infradito ai piedi. Vederla così ci fa sorridere dalla gioia perché significa che anche Mara è una di noi e non si preoccupa di mostrarsi anche com’è nel suo privato. Complimenti, Mara! L'articolo Mara Venier irriconoscibile: beccata con bigodini e infradito al centro FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

