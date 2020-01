Manley potrebbe lasciare Fca (Di venerdì 3 gennaio 2020) Mike Manley potrebbe lasciare Fca: per l’erede di Marchionne ci sarebbe un posto da amministratore delegato in casa Jaguar Land Rover. Sta prendendo piede con il trascorrere delle ore l’ipotesi di un trasferimento di Mike Manley alla Jaguar. Il Ceo di Fca potrebbe lasciare la Fiat Chrysler Automobiles per accettare un incarico alla Jaguar Land Rover. Mike Manley potrebbe lasciare Fca per assumere la carica di amministratore delegato in Jaguar Land Rover La notizia arriva dal Daily Telegraph, che rilanciato l’indiscrezione del trasferimento di Manley alla Jaguard, che arriverebbe in un momento particolarmente delicato per Fca, che ha iniziato la transizione verso l’unione con Psa. Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/FCA-Fiat-Chrysler-group La scelta di Manley Il successore di Marchionne è al bivio. Dovrà decidere se restare ai vertici della ... Leggi la notizia su newsmondo

