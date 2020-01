Manchester City: Mahrez e Foden alle spalle di Gabriel Jesus (Di venerdì 3 gennaio 2020) Mahrez ha fatto la differenza in Manchester City-Everton. L’algerino ha agito con Foden alle spalle di Gabriel Jesus Guardiola ama sperimentare e utilizzare tante disposizioni tattiche diverse. Contro l’Everton, abbiamo visto un 3421 in cui Mahrez e Foden hanno agito alle spalle di Gabriel Jesus. Si vede nella slide sopra, che è l’azione che ha portato al 2-0, arrivata al termine di uno strepitoso fraseggio interno. In alto, c’è Cancelo a destra che dà ampiezza mentre alle spalle si vede la mediana formata da De Bruyne e Fernandinho. Gli assist per la doppietta di Jesus sono proprio arrivati dai trequartisti, ossia Mahrez e Foden. L’algerino ha giocato parecchio dentro al campo per i suoi standard. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

