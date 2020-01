Maltempo: riapre domani il tratto della Cassia franato il 21 Dicembre (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Verra’ riaperta domani la statale Cassia nel tratto, nel Senese, dove era franata a causa del Maltempo del 21 e 22 Dicembre. Anas ha mantenuto l’impegno preso e di questo li ringrazio”. Cosi’ l’assessore toscano a trasporti e infrastrutture, Vincenzo Ceccarelli, spiegando di aver ricevuto oggi comunicazione della riapertura del tratto da parte di Anas. “Le sollecitazioni di massima celerita’ che erano arrivate dai sindaci del territorio e la riunione convocata dal presidente Rossi il 23 Dicembre – prosegue Ceccarelli in una nota – hanno avuto un esito positivo. Seppure la riapertura sara’ a senso unico alternato, si tratta di una notizia positiva in attesa che nei prossimi giorni – conclude l’assessore – l’Azienda completi l’intervento”.L'articolo Maltempo: riapre domani il ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

celtictia : RT @SkyTG24: Maltempo, riapre strada provinciale chiusa per frana nel Biellese - MASTATCETT : RT @SkyTG24: Maltempo, riapre strada provinciale chiusa per frana nel Biellese - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Maltempo, riapre strada provinciale chiusa per frana nel Biellese -