Maltempo Piemonte: dalla Regione 10 milioni per lavori di somma urgenza (Di venerdì 3 gennaio 2020) La Regione Piemonte stanzia 10 milioni per i Comuni Piemontesi colpiti dalle alluvioni dello scorso autunno. Sono da destinare ai lavori di somma urgenza e di ripristino di opere pubbliche a rischio. A questi si aggiungono i due milioni gia’ stanziati all’indomani degli eventi calamitosi di ottobre e novembre. “E’ un risultato importante – commenta l’assessore alle Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, Marco Gabusi – raggiunto con il governatore Alberto Cirio, che si e’ impegnato in prima persona. Il lavoro fatto sul bilancio nei primi mesi di mandato ci ha permesso di fare economie che sono state destinate alla messa in sicurezza del territorio, sia per le alluvioni recenti sia per quelle passate, colmando mancanze anche ventennali”. “La Regione – aggiunge – puo’ intervenire concorrendo in tutto o in ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

