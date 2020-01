Maltempo Liguria: il 6 gennaio riapre l’Aurelia tra Chiavari e Rapallo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Riaprirà il 6 gennaio, a senso unico alternato, la statale Aurelia tra Chiavari e Rapallo, interrotta all’altezza di Zoagli dal 22 dicembre scorso a seguito di una frana. “E’ una boccata d’ossigeno per il territorio. Come promesso, stiamo continuando a lavorare senza sosta anche durante le feste per restituire ai cittadini una viabilità normale: forza Liguria, non ci fermiamo,” afferma in una nota il presidente Giovanni Toti.L'articolo Maltempo Liguria: il 6 gennaio riapre l’Aurelia tra Chiavari e Rapallo Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

