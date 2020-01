Ma Salvini che parla di “decisione collegiale” per Gregoretti è lo stesso che ha detto che fermava gli sbarchi da solo? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Matteo Salvini oggi depositerà la sua memoria difensiva sul caso Gregoretti per convincere il Senato a non votare l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti. La linea di difesa è sempre la stessa: quella di impedire lo sbarco dei migranti dal pattugliatore della Guardia Costiera italiana fu una decisione collegiale del Governo e non del solo ministro dell’Interno. La linea di difesa di Salvini: è colpa di Conte Il Corriere della Sera riferisce che nella difesa, approntata dall’ex ministro Giulia Bongiorno, è citata una dichiarazione fatta dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Fiorenza Sarzanini scrive che nella memoria difensiva è citata la dichiarazione pubblica del ministro Bonafede che aveva confermato «il dialogo tra i ministeri delle Infrastrutture, dell’Interno e della Difesa». Ma in realtà il ministro Bonafede durante quella puntata di In Onda ... Leggi la notizia su nextquotidiano

