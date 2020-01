M5S, Paragone aveva già previsto tutto: espulso prima di altri con un’azione politica ad personam (Di venerdì 3 gennaio 2020) Paragone aveva previsto la sua espulsione dal M5S: “Decisione ad personam” Nella serata del 1 gennaio, il senatore Gianluigi Paragone è stato allontanato dal M5S per decisione del collegio dei probiviri: un provvedimento che non ha colto di sorpresa lo stesso Paragone, il quale, in un’intervista a TPI del 30 dicembre scorso, aveva previsto la sua espulsione. Intervistato dal direttore Giulio Gambino, infatti, Paragone aveva affermato: “Il collegio dei probiviri, che è il corpo interno che decide sulle espulsioni, ha talmente tanti provvedimenti che deve ancora dirimerne decine in sospeso. A tal punto che se a gennaio espellono me, mi viene il dubbio che sia solo il frutto di una decisione politica ad personam. Se così fosse, li denuncerò”. Paragone a TPI: “I dirigenti M5S cadono a ogni mia provocazione, me li sto bevendo. Mi espellano, il Movimento è ... Leggi la notizia su tpi

