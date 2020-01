"Luxuria? Invidia Lady Oscar..." Ma la battuta irrita Cristina D'Avena - (Di venerdì 3 gennaio 2020) Serena Granato Cristina D'Avena si schiera dalla parte di Vladimir Luxuria, dopo la battuta provocatoria lanciata dal leader dei Gem Boy sul palco di un concerto tenutosi a Capodanno Le prime ore del nuovo anno 2020 hanno dato alla luce una nuova querelle mediatica, di cui sono protagonisti Cristina D'Avena, i Gem Boy e Vladimir Luxuria. Lo scontro a distanza è seguito a una battuta lanciata dal leader dei Gem Boy sul palco del concerto tenuto a Capodanno a Cerveteri (comune a nord-ovest di Roma). "Luxuria è invidiosa di Lady Oscar perché ha la spada più lunga della sua'' è la frase con "allusione sessuale" che Carlo Sagradini in arte CarlettoFX ha pronunciato dal vivo e ha scatenato non poche polemiche, dividendo a metà l'opinione del web. Quanto affermato dal leader dei Gem Boy al concerto della D'Avena ha, a quanto pare, indignato la comunità Lgbt, in particolare proprio ... Leggi la notizia su ilgiornale

