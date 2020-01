Lutto nello Sport e Tv italiana: è morto Luca a soli 25 anni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Aveva solo 25 anni Luca Barbieri, il paracadutista professionista morto oggi sotto il viadotto Giuliano a Caltanissetta, dal quale si era appena lanciato in quello che probabilmente era solo un volo di allenamento, di routine, per lui che aveva all’attivo migliaia e migliaia di lanci con paracadute e tuta alare. Perché è vero che Luca era ancora giovanissimo ma praticava paracadutismo da anni, era un istruttore professionista di lancio con tuta alare in diverse scuole italiane, un coach al quale si sono affidate tante persone nel corso della sua attività che l’ha portato a volare un po’ in tutte le parti del mondo. (Continua…) Ultimamente era stato in Arabia Saudita, in Russia per una serie di allenamenti in tunnel dell’aria, ma la passione per il volo negli anni lo aveva fatto diventare un globetrotter, a bordo di un furgoncino trasformato in ... Leggi la notizia su howtodofor

VoceSpettacolo : Lutto nello spettacolo, è morto l’attore e regista Giovan Battista Diotaiuti - QuiNewsFirenze : Lutto nello spettacolo, è morto Diotaiuti - salernonotizie : Lutto nello sport salernitano: è morto il prof Lucio Lambiase -