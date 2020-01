L'ultima foto della Ratajkowski fa impazzire i fan - (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sandra Rondini Famosa per le sue forme esili, la top model sorprende tutti posando con un reggiseno push up in pizzo che le regala un sexy décolleté Selfie da urlo per Emily Ratajkowski che, sdraiata sul suo letto, posa per una foto che mette in evidenza il suo giunonico décolleté, strizzato in un reggiseno di pizzo bianco che a stento ne contiene le grazie. Naturalmente si tratta di un wonder bra che solleva e strizza il seno, creando volume e nel caso della top model fa davvero miracoli, facendola passare da una esile coppa A in cui tutti sono abituati a vederla al naturale, sia sui social che in passerella, direttamente a una F super sexy degna di una vera maggiorata. La foto, come prevedibile, ha fatto il boom su Instagram con più di 2 milioni di visualizzazioni in poche ore e centinaia di commenti entusiastici dei fan, che applaudono alla trasformazione, seppur ... Leggi la notizia su ilgiornale

96tenchi : @WayV_official LA ULTIMA FOTO - Fontanile02 : RT @CrocieraTommaso: Ultima foto del 2019 ?? - hobistae : l’ultima foto è con la chiara partecipazione di mb -