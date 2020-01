Luca Argentero papà. Per la prima volta Cristina Marino mostra il pancione (Di venerdì 3 gennaio 2020) Per Cristina Marino e Luca Argentero il nuovo anno non poteva che cominciare così. Il 2020 vede la coppia volare verso la Florida. E come si sa, non sono in due, ma in tre. La dolce attesa è stata annunciata nel mese di dicembre, proprio per coronare un anno ricco di novità nella vita di entrambi. Nonostante volessero aspettare, qualcosa ha ‘costretto’ ad anticipare i tempi per dare la lieta notizia. Ha dato conferma di questo Cristina stessa. Parlando in una serie di video registrato in treno, la bionda ha prima di tutto voluto ringraziare tutti quelli che le hanno fatto le congratulazioni dopo l’annuncio:“Grazie mille siete in tantissimi, ovviamente è impossibile rispondere a tutti”. “Noi siamo al settimo cielo, siamo felici di aver condiviso con voi questo momento di grande gioia, anche se confesso che avremmo preferito essendo un momento così intimo e delicato aspettare ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

