Lotteria Italia: solo 6,7 milioni di biglietti venduti per l’estrazione del 6 gennaio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Conto alla rovescia per l'estrazione della Lotteria Italia, in programma lunedì 6 gennaio durante la trasmissione di Rai1 "I Soliti ignoti - il ritorno", condotto da Amadeus. A differenza delle passate edizioni, quest'anno sono stati venduti solo 6,7 milioni di biglietti, il 3% in meno rispetto al 2019. Si tratta del peggior risultato in termini di vendita dei tagliandi per quella che da sempre viene considerata la Lotteria più popolare del Paese. Leggi la notizia su fanpage

