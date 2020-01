Lotteria Italia in crisi: venduti solo 6,7 milioni di biglietti (Di venerdì 3 gennaio 2020) È crisi per la Lotteria Italia: in oltre 60 anni di storia, non è mai stato registrato un numero così basso di biglietti venduti. In vista dell'estrazione del prossimo 6 gennaio, sono stati venduti solo 6,7 milioni di tagliandi, 300 mila in meno dello scorso anno e 200 mila in meno del 2012, l'anno fino ad ora con il record negativo per numero di biglietti staccati (6,9 milioni). Il calo dura praticamente da 18 anni: già nel passaggio dal 2001 al 2002, infatti, quasi 10 milioni di biglietti restarono invenduti ai Monopoli. Le cause del calo delle vendite dei biglietti Diverse le cause del calo di popolarità della Lotteria Italia, il cui premio quest'anno si attesta a 5 milioni di euro. A pesare sono i premi multimilionari di altri giochi con cadenza settimanale, giornaliera o, in alcuni casi, oraria. Su tutti il Superenalotto, il sogno degli Italiani che lo scorso anno, poco ... Leggi la notizia su tg24.sky

IlContiAndrea : #Amadeus ha ufficializzato i Big di #Sanremo2020 su @repubblica, anticipando di fatto l’annuncio ufficiale dello Sp… - IlContiAndrea : #Amadeus “Tutti gli artisti saranno ospiti il 6 gennaio nello Speciale di Rai 1 ‘I Soliti Ignoti - Lotteria Italia’… - SkyTG24 : Lotteria Italia in crisi: venduti solo 6,7 milioni di biglietti -