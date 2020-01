Loredana Lecciso replica a Romina Power dopo la frase su Al Bano (Di venerdì 3 gennaio 2020) Loredana Lecciso risponde a Romina Power con un post su Instagram dopo le dichiarazioni dell’attrice americana su Al Bano Carrisi. Le due donne sono i grandi amori dell’artista pugliese e da tempo sono in guerra, fra frecciatine, botta e risposta e rivalità. Se una parte dei fan sogna di vedere di nuovo Al Bano e Romina insieme come ai tempi di Felicità, altri sono convinti che nel cuore del cantante ci sia ancora la Lecciso. L’inizio dell’anno per Carrisi è stato con la Power. I due si sono esibiti sul palco di L’anno che verrà, lo show condotto da Amadeus sulle note dei loro più grandi successi. Il pubblico ha colto da subito la grande intesa fra gli ex coniugi e Romina è apparsa raggiante, lasciandosi andare a una battuta inaspettata su Al Bano. Quando il conduttore le ha fatto notare le basse temperature lei ha replicato: “Quando canto vicino ad ... Leggi la notizia su dilei

