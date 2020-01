Lobotka-Napoli – Le parti sono più vicine, si può chiudere (Di venerdì 3 gennaio 2020) Stando a quanto riportato da Sky Sport c’è stato un sostanziale avvicinamento tra le parti nella trattativa che porterebbe Lobotka a Napoli Lobotka-Napoli – I legali del calciatore e Cristiano Giuntoli a stretto contatto per portare a buon fine la trattativa. Dopo i recenti incontri sia in Spagna che a Castel Volturno, Adl ha inviato un emissario per trattare con il club. La redazione dell’emittente satellitare riporta che sia il Napoli che il Celta si sino avvicinate per chiudere in fretta. Gli spagnoli abbassano le pretese a circa 20-21 milioni più bonus, mentre il Napoli è salito dai 16 ai 18 milioni più bonus. Nelle prossime ore si attendono sviluppi importanti sulla trattativa che accontenterebbe la richiesta di Rino Gattuso. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Pardo: ”Per il Napoli è ancora possibile centrare la Champions” Pistocchi sul VAR: ... Leggi la notizia su forzazzurri

