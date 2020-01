Lo splendido Outer Wilds protagonista di un imperdibile documentario (Di venerdì 3 gennaio 2020) Outer Wilds è un interessante titolo indie che ci mette nei panni di un avventuriero abbandonato su un pianeta alieno. L'obiettivo è trovare un modo per lasciare il pianeta entro 22 minuti, terminati i quali sarà spazzato via da una supernova.Se siete rimasti piacevolmente sorpresi dal gioco e volete saperne di più, allora vi segnaliamo un nuovo documentario pubblicato da Mobius Digital, che vi racconterà alcune curiosità legate allo sviluppo del gioco."Vesti i panni dell'ultima recluta della Spedizione Outer Wilds, un recentissimo programma spaziale a caccia di risposte all'interno di un enigmatico sistema solare in costante mutamento. Cosa alberga nelle sinistre viscere di Dark Bramble? Chi ha innalzato le rovine aliene sulla Luna? L'eterno loop temporale può essere fermato? Le risposte ti attendono negli anfratti più pericolosi dello spazio." - riporta la descrizione del gioco.Leggi ... Leggi la notizia su eurogamer

