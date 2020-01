LIVE Tour de Ski 2020, 10 e 15 km Val di Fiemme in DIRETTA: trionfo della norvegese Jacobsen nella mass start femminile! Solo quarta Therese Johaug, dalle 15:15 la gara maschile (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:50 La nostra DIRETTA LIVE termina momentaneamente qui, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi con la 15 km maschile, in programma alle ore 15:15. 13:49 Delude la statunitense Diggins addirittura 17ma a oltre 1′ di distanza. Le italiane: 22ma Comarella, 36ma Scardoni e 40ma Brocard. 13:47 Sesta la russa Nepryaeva, ottava la norvegese Weng, crollata nel finale. 13:45 trionfo della norvegese Jacobsen che regola in volata la svedese Andersson e la tedesca Hening! Quarta Therese Johaug davanti alla connazionale Oestberg. 13:44 Contatto tra Johaug e Oestberg! Entrambe perdono tempo prezioso, si giocano la vittoria Andersson, Hening e Jacobsen! 13:43 Anche Weng accusa la stanchezza, restano in cinque a giocarsi la vittoria. 13:41 Riperde contatto Neprayeva, la salita finale deciderà la gara. 13:40 Sci pessimi per Therese ... Leggi la notizia su oasport

MonelloTattoo : Subterrenean Street Society.-( Holland) -Italian Tour 2020 A Febbraio al Tattoo Village . Ascolta le canzoni e part… - AllMusicItalia : Il 2020 dei Modena City Ramblers sarà all'insegna del live. Dopo 'Riaccolti in Teatro', prenderà il via a febbraio… - cesariniumberto : Guarda 'Paolo Conte - Via con me HD (live tour 2013)' su YouTube -