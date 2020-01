LIVE Tour de Ski 2020, 10 e 15 km Val di Fiemme in DIRETTA: Therese Johaug cade ma si riporta sul gruppo di testa! (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:32 Diggins paga 5″5, Kalla addirittura 17″3. 13:31 Sono ancora in otto tutte attaccate a metà gara, ci si aspetta il tirone di Johaug da un momento all’altro. 13:29 Ecco che Therese Johaug prende il comando delle operazioni mentre dietro Kalla non sembra molto brillante. 13:28 Sforzo di Diggins che si riporta nelle prime posizioni, per ora non c’è stata alcuna selezione. 13:26 Per il momento la migliore italiana è Comarella, 23ma a 15″7 dalla testa. 13:25 Si è formato un gruppetto di sette atlete al comando, leggermente attardata Diggins. 13:24 Al passaggio al bonus point del km 2.3 15 punti alla russa Nepryaeva e alla svedese Andersson appaiate, Johaug sesta a meno di un secondo. 13:22 ATTENZIONE! Caduta Therese Johaug in curva! La norvegese si è rialzata subito, vedremo se le avversarie sapranno ... Leggi la notizia su oasport

MonelloTattoo : Subterrenean Street Society.-( Holland) -Italian Tour 2020 A Febbraio al Tattoo Village . Ascolta le canzoni e part… - AllMusicItalia : Il 2020 dei Modena City Ramblers sarà all'insegna del live. Dopo 'Riaccolti in Teatro', prenderà il via a febbraio… - cesariniumberto : Guarda 'Paolo Conte - Via con me HD (live tour 2013)' su YouTube -