LIVE Tour de Ski 2020, 10 e 15 km Val di Fiemme in DIRETTA: gruppo compatto! Klaebo sfida i russi (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:40 Ben 7″ guadagnati da Klaebo su Bolshunov, il quale si è piazzato quarto alla volata del km 8.5. 15:39 Klaebo batte tutti in volata e precede i connazionali norvegesi Roethe e Krueger. 15:37 Parte la volata per il bonus time: Holund, Melnichenko e Halfvarsson in prima fila. 15:34 Nelle prime posizioni anche il russo Larkov e lo svizzero Cologna. 15:32 Ai 6 km gruppo sempre compatto guidato da Halfvarsson e dal norvegese Holund. 15:29 Ad un terzo di gara prende la vetta lo svedese Halfvarsson, Rastelli risucchiato fino alla 11ma posizione. 15:26 Ai 3.9 km sempre in testa Rastelli, gruppo estremamente compatto. 15:24 Partenza sorprendente del nostro Rastelli che partito con il pettorale 46 è al comando! Vedremo dove riuscirà ad arrivare l’italiano. 15:23 I primi due hanno guadagnato qualche metro sui rivali, ma non sembra ... Leggi la notizia su oasport

