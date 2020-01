LIVE Sport, DIRETTA 3 gennaio: risultati e notizie. Travaglia sconfitto in ATP Cup, Jacobsen vince in Val di Fiemme. Federica Pellegrini a Tokyo non da turista, Cassani punta su Nibali e Aru. (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 3 gennaio: orari e programma 14.01 SCI DI FONDO – La norvegese Astrid Uhrenholdt Jacobsen vince la 10 km mass start a tecnica classica femminile in Val di Fiemme! Battute in volata la svedese Ebba Andersson e la tedesca Katharina Hennig, quarto posto per Therese Johaug. Miglior italiana Anna Comarella (ventiduesima). CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 13.30 BOXE – Giovanni De Carolis nominato co-sfidante per il titolo Europeo dei pesi supermedi, combatterà con il tedesco Emre Cukur. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 12.47 BASKET- C’è l’accordo tra James Nunnally e il Fenerbahce, l’ex Millano approderà in Turchia fino al termine della stagione. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 12.33 TENNIS – Russia avanti 1-0 sull’Italia nella prima giornata dell’ATP Cup. ... Leggi la notizia su oasport

