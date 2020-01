LIVE Sport, DIRETTA 3 gennaio: risultati e notizie. Italia pronta per il debutto nella ATP Cup, stasera Milano in Eurolega (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 3 gennaio: orari e programma 09.25 TENNIS – Cuore d’oro di Nick Kyrgios. L’Australia va in fiamme a causa dei tanti incendi e l’idolo locale ha dichiarato che donerà 200 dollari per ogni ace che realizzerà durante l’estate. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 08.50 F1 – Quale sarà il futuro di Mick Schumacher? Si sogna la Ferrari passando prima da Alfa o Haas. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 08.25 CICLISMO – Sta facendo discutere la nuova maglia di campione Italiano di Davide Formolo, poco tricolore sulla casacca della UAE Emirates. CLICCA QUI PER LA FOTO E LA NOTIZIA COMPLETA. 08.20 BASKET – Si sono giocate nove partite nella notte NBA. Di seguito tutti i risultati. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets 106-109 Indiana ... Leggi la notizia su oasport

SkySport : ?? Il miglior giocatore arabo è il marocchino Aberrazak #Hamdallah ?? Premiato a Dubai da Fabio #Capello ?? La cerimon… - SkySport : ?? Jorge #Mendes è il miglior agente al mondo ?? Premiato da @lorenzo99 ???? Ha ringraziato #CristianoRonaldo ?? La ce… - SkySport : ? #Ibra day ?? Dalle 9.30 il live su Sky Sport 24 ?? Alle 10.00 la presentazione #SkySport #SkySerieA… -