LIVE Sport, DIRETTA 3 gennaio: risultati e notizie. Italia KO in ATP Cup, Jacobsen vince in Val di Fiemme. Cassani punta su Nibali e Aru (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 3 gennaio: orari e programma 15.13 TAEKWONDO – Antonino Bossolo si qualifica per le Paralimpiadi di Tokyo 2020 nella categoria -61 kg K44 tramite il ranking apposito. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 14.52 DAKAR – Fernando Alonso alla vigilia del rally raid: “Non ci manca niente. Tutto sta per iniziare”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 14.36 TENNIS – Fabio Fognini esce sconfitto dal match con Daniil Medvedev in ATP Cup: l’azzurro viene rimontato e battuto per 1-6 6-1 6-3 dal finalista degli US Open. La Russia vince l’incontro 2-0, ma il doppio si giocherà e sarà anche importante in previsione di un possibile passaggio del turno. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 14.01 SCI DI FONDO – La norvegese Astrid Uhrenholdt Jacobsen vince la 10 km mass start a ... Leggi la notizia su oasport

Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - SkySport : ?? Il miglior giocatore arabo è il marocchino Aberrazak #Hamdallah ?? Premiato a Dubai da Fabio #Capello ?? La cerimon… - SkySport : ? #Ibra day ?? Dalle 9.30 il live su Sky Sport 24 ?? Alle 10.00 la presentazione #SkySport #SkySerieA… -